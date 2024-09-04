Лунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года от France Football

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин номинирован на звание лучшего голкипера мира по версии "France Football".

Кроме украинца на "приз Льва Яшина" претендуют Гиорги Мамардашвили ("Валенсия", Грузия), Эмилиано Мартинес ("Челси", Аргентина), Унаи Симон ("Атлетик", Испания), Ян Зоммер ("Интер", Швейцария), Ронвен Уильямс ("Мамелоди Сандауз", ЮАР), Диего Кошта ("Порту", Португалия ), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италия), Майк Меньян ("Милан", Франция), Грегор Кобел ("Боруссия" Дортмунд, Швейцария).

Награду будут вручать в конце года.

В прошлом году приз получил Эмилиано Мартинес. Также ее выигрывали Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма и Алиссон.