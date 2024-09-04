  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года от France Football
В тренде

Лунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года от France Football

Наши за границей
Обновлено

Это признание

Лунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года от France Football

x.com/ballondor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин номинирован на звание лучшего голкипера мира по версии "France Football".

Кроме украинца на "приз Льва Яшина" претендуют Гиорги Мамардашвили ("Валенсия", Грузия), Эмилиано Мартинес ("Челси", Аргентина), Унаи Симон ("Атлетик", Испания), Ян Зоммер ("Интер", Швейцария), Ронвен Уильямс ("Мамелоди Сандауз", ЮАР), Диего Кошта ("Порту", Португалия ), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италия), Майк Меньян ("Милан", Франция), Грегор Кобел ("Боруссия" Дортмунд, Швейцария).

Награду будут вручать в конце года.

В прошлом году приз получил Эмилиано Мартинес. Также ее выигрывали Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма и Алиссон.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Уверен, что у Довбика в Роме все будет хорошо
yellow-arrow
Кащук объяснил, почему решил перейти в Карабах - вингер назвал три фактора
yellow-arrow
Царенко: Тренерский штаб Лехии требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
04.09.2024 в 21:10
Якби не матч з румунами , після якого він надовго сів на лавку в збірній, то навіть були б теоретичні шанси . А так , давай досвіданья
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
Будєм разбіратся (Київ)
04.09.2024 в 21:10
Якби не матч з румунами , після якого він надовго сів на лавку в збірній, то навіть були б теоретичні шанси . А так , давай досвіданья
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
04.09.2024 в 20:21
Я бы Мамардашвили дал лучшего за личный прогресс в мастерстве. Это ведь индивидуальный приз?
Ответить
2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 20:32
так у тебя же не стоит! Как бы дал??
Ответить
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 20:16
А где Бущан??
Ответить
0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.09.2024 в 20:09
Він ANDRII, а не андрєй...ля
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости