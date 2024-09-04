Артем Довбик - в списке претендентов на Золотой мяч-2024
Еще один украинец
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" и сборной Украины Андрей Довбик номинирован на "Золотой мяч-2024" от "France Football".
Церемония вручения награды состоится 28 октября.
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Напомним, что в прошлом сезоне Артем в составе "Жироне" стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, после чего летом перешел в "Рому".
Nominated for the 2024 Ballon d’Or— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
Artem Dovbik
AS Roma
Ukraine#ballondor pic.twitter.com/XpWG8ky81K
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.09.2024 в 22:03
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