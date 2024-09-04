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Артем Довбик - в списке претендентов на Золотой мяч-2024

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Артем Довбик - в списке претендентов на Золотой мяч-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Андрей Довбик номинирован на "Золотой мяч-2024" от "France Football".

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Церемония вручения награды состоится 28 октября.

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Напомним, что в прошлом сезоне Артем в составе "Жироне" стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, после чего летом перешел в "Рому".

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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.09.2024 в 22:03
"колбаса" на зм?)))))) тануна
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4
2
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Комментарии 7
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.09.2024 в 22:03
"колбаса" на зм?)))))) тануна
Ответить
4
2
Romerik (YNWA)
04.09.2024 в 21:50
Справедливо. Якщо рахувати голи +паси він був десь 5-6 серед топ 5 ліг. Хай насолоджується моментом. Це був пік його кар'єри. Кращого визнання годі придумати і уже не буде
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2
0
aleks68
04.09.2024 в 21:37
не получит он золотой мяч не надейтесь
Ответить
5
3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.09.2024 в 21:43
ґдє шахьор, ґдє?! ))
Ответить
2
6
aleks68
04.09.2024 в 22:10
у помойки динамо всё впереди.и почему ванат не претендентах подстилка дырявая
Ответить
4
3
avatar
Djon (Україна)
04.09.2024 в 22:14
сралекс, йди на #уй
 
2
5
aleks68
04.09.2024 в 22:15
и ты туда же лопух дырявый
 
5
3

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