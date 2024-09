Артем Довбик - в списке претендентов на Золотой мяч-2024

Форвард "Ромы" и сборной Украины Андрей Довбик номинирован на "Золотой мяч-2024" от "France Football".

Церемония вручения награды состоится 28 октября.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем в составе "Жироне" стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, после чего летом перешел в "Рому".

Nominated for the 2024 Ballon d’Or



Artem Dovbik

AS Roma

Ukraine#ballondor pic.twitter.com/XpWG8ky81K