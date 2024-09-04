Артем Довбик - в списке претендентов на Золотой мяч-2024

Форвард "Ромы" и сборной Украины Андрей Довбик номинирован на "Золотой мяч-2024" от "France Football".

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Церемония вручения награды состоится 28 октября.

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Напомним, что в прошлом сезоне Артем в составе "Жироне" стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, после чего летом перешел в "Рому".