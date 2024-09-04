18 лет. Довбик - первый украинский претендент на Золотой мяч со времен Шевченко

Форвард "Ромы" и сборной Украины Андрей Довбик номинирован на "Золотой мяч-2024" от "France Football".

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Артем стал первым украинцем, который номинирован на престижную награду со времен Андрея Шевченко.

Приз лучшему футболисту Европы/мира «Золотой» мяч» от France Football вручается с 1956 года.

За годы существования награды трое украинцев выиграли "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

В то же время, много украинских футболистов номинировались на награду.