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18 лет. Довбик - первый украинский претендент на Золотой мяч со времен Шевченко

Наши за границей
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Артем провел топовый сезон

18 лет. Довбик - первый украинский претендент на Золотой мяч со времен Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Андрей Довбик номинирован на "Золотой мяч-2024" от "France Football".

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Артем стал первым украинцем, который номинирован на престижную награду со времен Андрея Шевченко.

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Приз лучшему футболисту Европы/мира «Золотой» мяч» от France Football вручается с 1956 года.

За годы существования награды трое украинцев выиграли "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

В то же время, много украинских футболистов номинировались на награду.

  • 1959. Юрий Войнов (Динамо), 12-е место
  • 1967. Анатолий Бышовец (Динамо), 15-е место
  • 1969, Владимир Мунтян (Динамо Киев), 23-е место
  • 1971, Евгений Рудаков (Динамо), 12-е место
  • 1972, Евгений Рудаков (Динамо), 18-е место
  • 1974, Олег Блохин (Динамо), 19-е место
  • 1975, Олег Блохин (Динамо) , победитель
  • 1975, Леонид Буряк (Динамо), 23-е место
  • 1976, Олег Блохин (Динамо), 19-е место
  • 1981, Олег Блохин (Динамо), 5-е место
  • 1985, Олег Протасов (Днепр), 7-е место
  • 1985, Анатолий Демьяненко (Динамо Киев), 29-е место
  • 1986, Игорь Беланов (Динамо Киев), победитель
  • 1986, Александр Заваров (Динамо), 6-е место
  • 1986, Павел Яковенко (Динамо Киев), 21-е место
  • 1987, Александр Заваров (Динамо Киев), 17-е место
  • 1988, Алексей Михайличенко (Динамо), 4-е место
  • 1988, Александр Заваров (Динамо Киев, )8-е место
  • 1988, Олег Кузнецов (Динамо), 11-е место
  • 1988, Анатолий Демьяненко (Динамо Киев),13-е место
  • 1989, Алексей Михайличенко (Динамо),12-е место
  • 1989, Олег Кузнецов (Динамо),17-е место
  • 1989, Александр Заваров (Ювентус),23-е место
  • 1991, Алексей Михайличенко (Сампдория/Рейнджерс), 21-е место
  • 1999, Андрей Шевченко (Динамо Киев/Милан, ) 3-е место
  • 2000, Андрей Шевченко (Милан), 3-е место
  • 2001, Андрей Шевченко (Милан), 8-е место
  • 2003, Андрей Шевченко (Милан), 4-е место
  • 2004, Андрей Шевченко (Милан), победитель
  • 2005, Андрей Шевченко (Милан), 5-е место
  • 2006, Андрей Шевченко (Милан/Челси), был в претендентах, но не получил голоса
  • 2024, Артем Довбик (Жирона/Рома)….
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