Il Giornale: Довбик страдает из-за схемы де Росси

После стартовых туров Серии А экс-форварда "Жироны" уже немало критиковали. Но среди персональных претензий встречаются и размышления, касающиеся тактических нюансов.

В издании Il Giornale считают, что Артему не подходит схема главного тренера "волков". Из-за этого нападающий буквально страдает на поле. Довбика просят играть спиной к воротам, а это лишает его значительного процента остроты, считают в прессе.

В трех матчах чемпионата Италии "джаллоросси" забили всего 1 гол и дважды расписали ничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что в этих поединках "капитолини" нанесли 46 ударов.