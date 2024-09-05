Il Giornale: Довбик страдает из-за схемы де Росси
Итальянское издание считает, что украинца неправильно используют в команде
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После стартовых туров Серии А экс-форварда "Жироны" уже немало критиковали. Но среди персональных претензий встречаются и размышления, касающиеся тактических нюансов.
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В издании Il Giornale считают, что Артему не подходит схема главного тренера "волков". Из-за этого нападающий буквально страдает на поле. Довбика просят играть спиной к воротам, а это лишает его значительного процента остроты, считают в прессе.
В трех матчах чемпионата Италии "джаллоросси" забили всего 1 гол и дважды расписали ничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что в этих поединках "капитолини" нанесли 46 ударов.
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Источник:Il Giornale
Опубликовал: Александр Симченко
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