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Известный украинский тренер возглавил клуб из Кыргызстана - СМИ

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Сергей Пучков заключил контракт с "Мурас Юнайтед"

Известный украинский тренер возглавил клуб из Кыргызстана - СМИ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из опытных украинских тренеров Сергей Пучков возглавил киргизский "Мурас Юнайтед" из города Джалал-Абад, сообщает Spоrt.ua.

По информации источника, 62-летний специалист заключил контракт до завершения нынешнего сезона с возможной пролонгацией на один год.

В чемпионате страны "Мурас Юнайтед" ведет борьбу за одно из призовых мест, а также будет играть в финале Кубка Кыргызстана.

В тренерской карьере Пучкова были херсонский "Кристалл", "Севастополь", симферопольская "Таврия", черкасский "Славутич", запорожский "Металлург", армянский "Гандзасар" (Капан) и "Горняк-Спорт".

Наибольшего успеха Пучков добился во время работы с "Таврией", где он стал обладателем Кубка Украины сезона-2009/10.

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Сергей Пучков
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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