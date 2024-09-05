Известный украинский тренер возглавил клуб из Кыргызстана - СМИ
Сергей Пучков заключил контракт с "Мурас Юнайтед"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из опытных украинских тренеров Сергей Пучков возглавил киргизский "Мурас Юнайтед" из города Джалал-Абад, сообщает Spоrt.ua.
По информации источника, 62-летний специалист заключил контракт до завершения нынешнего сезона с возможной пролонгацией на один год.
В чемпионате страны "Мурас Юнайтед" ведет борьбу за одно из призовых мест, а также будет играть в финале Кубка Кыргызстана.
В тренерской карьере Пучкова были херсонский "Кристалл", "Севастополь", симферопольская "Таврия", черкасский "Славутич", запорожский "Металлург", армянский "Гандзасар" (Капан) и "Горняк-Спорт".
Наибольшего успеха Пучков добился во время работы с "Таврией", где он стал обладателем Кубка Украины сезона-2009/10.
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