Появились подробности травмы Довбика
Украинский форвард пропустит матчи сборной в сентябре
Фото: Рома
Сегодня стало известно, что форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик из-за травмы пропустит сентябрьские матчи национальной команды в Лиге наций.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Довбика повреждение приводящей мышцы. Отмечается, что украинец травмировался в матче 3-го тура Серии А против "Ювентуса" (0:0).
В римском клубе склонны считать, что травма не выглядит серьезной и ожидается, что Артем сможет восстановиться к поединку 4-го тура против "Дженоа", который состоится 15 сентября.
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Сборная Украины проведет в сентябре 2 матча в Лиге наций: 7 сентября против Албании, 10-го - против Чехии.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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