Появились подробности травмы Довбика

Сегодня стало известно, что форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик из-за травмы пропустит сентябрьские матчи национальной команды в Лиге наций.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Довбика повреждение приводящей мышцы. Отмечается, что украинец травмировался в матче 3-го тура Серии А против "Ювентуса" (0:0).

В римском клубе склонны считать, что травма не выглядит серьезной и ожидается, что Артем сможет восстановиться к поединку 4-го тура против "Дженоа", который состоится 15 сентября.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Украины проведет в сентябре 2 матча в Лиге наций: 7 сентября против Албании, 10-го - против Чехии.