  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Появились подробности травмы Довбика
В тренде

Появились подробности травмы Довбика

Наши за границей
Обновлено

Украинский форвард пропустит матчи сборной в сентябре

Появились подробности травмы Довбика

Фото: Рома

Новина українською

Сегодня стало известно, что форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик из-за травмы пропустит сентябрьские матчи национальной команды в Лиге наций.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Довбика повреждение приводящей мышцы. Отмечается, что украинец травмировался в матче 3-го тура Серии А против "Ювентуса" (0:0).

В римском клубе склонны считать, что травма не выглядит серьезной и ожидается, что Артем сможет восстановиться к поединку 4-го тура против "Дженоа", который состоится 15 сентября.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Украины проведет в сентябре 2 матча в Лиге наций: 7 сентября против Албании, 10-го - против Чехии.

По теме
yellow-arrow
Шелаев: Сейчас переход Довбика в Рому называют ошибкой, а уже через месяц могут петь ему дифирамбы
yellow-arrow
Известный украинский тренер возглавил клуб из Кыргызстана - СМИ
yellow-arrow
Il Giornale: Довбик страдает из-за схемы де Росси
Украина Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости