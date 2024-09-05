Шелаев: Сейчас переход Довбика в Рому называют ошибкой, а уже через месяц могут петь ему дифирамбы
А еще Артем номинирован на Золотой мяч-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев ответил на несколько вопросов об украинском нападающем "!"Ромы" Артеме Довбике.
– Что думаете о
– Большое достижение, Артем этого достиг и это многого стоит. Поэтому он у меня топ-1.
– Его переход в "Рому" не считаете ошибкой?
– Не делайте выводов, пока рано. Сейчас говорят, что Артем ошибся, а уже через месяц могут петь ему дифирамбы.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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