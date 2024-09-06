Зинченко - в топ-10 лучших действующих левых защитников АПЛ от Give Me Sport
А вот Миколенко в рейтинг не попал
Getty Images / Global Images Ukraine
Популярное британское издание Give Me Sport составило рейтинг лучших левых защитников АПЛ на данный момент.
Рейтинг составлялся по нескольким параметрам:
- Текущая форма — насколько эффективен был игрок в последнее время.
- Прошлые достижения - хотя наиболее важным фактором при составлении рейтинга являются нынешние результаты, также учитывался общий вклад за прошедший период.
- Выигранные трофеи.
- Стабильность — как каждому игроку удавалось поддерживать высокий уровень формы на протяжении периода времени, превышающего шесть месяцев.
Первую позицию в рейтинге занимает шотландский фулбек "Ливерпуля" Энди Робертсон. За ним разместились звездный хорватский футболист "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол и защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи.
Попал в рейтинг и украинец "Арсенала" Александр Зинченко, который разместился на 8-й позиции.
А вот места для Виталия Миколенко из "Эвертона" в списке не нашлось.
10 лучших левых защитников АПЛ по версии Give Me Sport
- Энди Робертсон ("Ливерпуль")
- Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити")
- Дестини Удоджи (""Тоттенхэм")
- Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед")
- Энтони Робинсон ("Фулхэм")
- Лукас Динь ("Астон Вилла")
- Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"")
- Александр Зинченко ("Арсенал")
- Райан Айт-Нури ("Вулверхэмптон")
- Марк Кукурелья ("Челси")
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Источник:Give Me Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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