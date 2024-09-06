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Зинченко - в топ-10 лучших действующих левых защитников АПЛ от Give Me Sport

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А вот Миколенко в рейтинг не попал

Зинченко - в топ-10 лучших действующих левых защитников АПЛ от Give Me Sport

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Популярное британское издание Give Me Sport составило рейтинг лучших левых защитников АПЛ на данный момент.

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Рейтинг составлялся по нескольким параметрам:

  • Текущая форма — насколько эффективен был игрок в последнее время.
  • Прошлые достижения - хотя наиболее важным фактором при составлении рейтинга являются нынешние результаты, также учитывался общий вклад за прошедший период.
  • Выигранные трофеи.
  • Стабильность — как каждому игроку удавалось поддерживать высокий уровень формы на протяжении периода времени, превышающего шесть месяцев.

Первую позицию в рейтинге занимает шотландский фулбек "Ливерпуля" Энди Робертсон. За ним разместились звездный хорватский футболист "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол и защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи.

Попал в рейтинг и украинец "Арсенала" Александр Зинченко, который разместился на 8-й позиции.

А вот места для Виталия Миколенко из "Эвертона" в списке не нашлось.

10 лучших левых защитников АПЛ по версии Give Me Sport

  1. Энди Робертсон ("Ливерпуль")
  2. Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити")
  3. Дестини Удоджи (""Тоттенхэм")
  4. Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед")
  5. Энтони Робинсон ("Фулхэм")
  6. Лукас Динь ("Астон Вилла")
  7. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"")
  8. Александр Зинченко ("Арсенал")
  9. Райан Айт-Нури ("Вулверхэмптон")
  10. Марк Кукурелья ("Челси")
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Источник:
Give Me Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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