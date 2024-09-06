Зинченко - в топ-10 лучших действующих левых защитников АПЛ от Give Me Sport

Популярное британское издание Give Me Sport составило рейтинг лучших левых защитников АПЛ на данный момент.

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Рейтинг составлялся по нескольким параметрам:

Текущая форма — насколько эффективен был игрок в последнее время.

Прошлые достижения - хотя наиболее важным фактором при составлении рейтинга являются нынешние результаты, также учитывался общий вклад за прошедший период.

Выигранные трофеи.

Стабильность — как каждому игроку удавалось поддерживать высокий уровень формы на протяжении периода времени, превышающего шесть месяцев.

Первую позицию в рейтинге занимает шотландский фулбек "Ливерпуля" Энди Робертсон. За ним разместились звездный хорватский футболист "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол и защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи.

Попал в рейтинг и украинец "Арсенала" Александр Зинченко, который разместился на 8-й позиции.

А вот места для Виталия Миколенко из "Эвертона" в списке не нашлось.

10 лучших левых защитников АПЛ по версии Give Me Sport