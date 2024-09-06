Забарный - об интересе со стороны Тоттенхэма: Слухи всегда были

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны лондонского "Тоттенхэма".

"Слухи всегда были, но я с агентами не общался по поводу этого и сосредоточен на игре в "Борнмуте". А дальше посмотрим, пока ничего не знаю", - сказал Забарный в интервью Українському футболу.

В текущем сезоне Забарный принял участие в трех матчах - пока без результативных действий. Контракт Ильи с "вишнями" рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.