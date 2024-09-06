Пучков: Пока что киргизские имена подопечных я еще не все могу правильно произнести

Украинский тренер Сергей Пучков, который недавно принял команду из Кыргызстана "Мурас Юнайтед", рассказал о первоочередных задачах, поставленных перед ним.

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– Как прошло знакомство с новым для вас коллективом?

– Все хорошо, постепенно привыкаю. Пока что киргизские имена подопечных я еще не все могу правильно произнести, поэтому сразу же их предупредил: "Ребята, не обижайтесь. Мне за короткий промежуток времени нашего общения еще трудно успеть некоторых из вас безошибочно назвать". Футболисты идут на контакт, относятся с пониманием. Вот только пока в силу определенных причин они не до конца осознают значение дисциплины в спорте.

А у меня, где бы я ни работал, дисциплина – это прежде всего. А киргизские футболисты могут опоздать минут на пятнадцать на завтрак или на медосмотр. Такое есть у них в быту. Хорошо, что хотя бы на тренировки не опаздывают. Я им говорю: "Вы – профессионалы. У вас есть расписание мероприятий на каждый день, которое вывешивается для ознакомления. И вы должны это выполнять". Надо отдать им должное – стараются.

Вообще в тренерской работе с "Мурас Юнайтед" стараюсь донести до подопечных свои требования, объяснив им, что именно нужно делать для того, чтобы играть в тот футбол, который я пропагандирую.