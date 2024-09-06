Милевский: Мудрик пока показывает не ту игру, которая тянула бы на номинацию на Золотой мяч, но все впереди
Артем верит в светлое будущее Михаила
фото из свободных источников
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на номинации двух украинских футболистов на призы от France Football.
Напомним, что форвард Артем Довбик был номинирован на Золотой мяч-2024, а вратарь Андрей Лунин был номинирован на трофей Льва Яшина.
"Приятно и Лунина здесь видеть. Конечно, Мудрик демонстрирует пока не ту игру, которая тянула бы на номинацию, но все впереди", – отметил Милевский.
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Источник:ТГ-канал Мілевського
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 20:37
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