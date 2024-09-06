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Милевский: Мудрик пока показывает не ту игру, которая тянула бы на номинацию на Золотой мяч, но все впереди

Наши за границей
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Артем верит в светлое будущее Михаила

Милевский: Мудрик пока показывает не ту игру, которая тянула бы на номинацию на Золотой мяч, но все впереди

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на номинации двух украинских футболистов на призы от France Football.

Напомним, что форвард Артем Довбик был номинирован на Золотой мяч-2024, а вратарь Андрей Лунин был номинирован на трофей Льва Яшина.

Читайте такжеЛунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года от France Football

"Приятно и Лунина здесь видеть. Конечно, Мудрик демонстрирует пока не ту игру, которая тянула бы на номинацию, но все впереди", – отметил Милевский.

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Артем Милевский Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Артем Довбик Андрей Лунин Рома Михаил Мудрик
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Источник:
ТГ-канал Мілевського
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 20:37
Дуже поважаю Артема ! І за його гру в ДИНАМО і збірній, і за те, що зміг побороти "Зеленого змія", і за його розум і позитив !!!!
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 20:37
Дуже поважаю Артема ! І за його гру в ДИНАМО і збірній, і за те, що зміг побороти "Зеленого змія", і за його розум і позитив !!!!
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 20:47
такой же дурачок как и ты рагуль
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