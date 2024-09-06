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Самый дорогостоящий игрок для клуба. Рома в текущем сезоне потратит на Довбика 12,6 млн евро

Наши за границей

В Италии посчитали расходы, которые Рома в текущем сезоне понесет на игроков

Самый дорогостоящий игрок для клуба. Рома в текущем сезоне потратит на Довбика 12,6 млн евро

Фото: asroma.com

Новина українською

Итальянское издание Calcio e Finanza посчитало расходы, которые "Рома" понесет в текущем сезоне за каждого своего футболиста, в соответствии с условиями их контрактов и переходов.

Зарплата игроков указана с учетом трансферных инсайдов.

И согласно данным издания, самым "дорогим" игроком для клуба в текущем сезоне будет 27-летний украинский форвард Артем Довбик.

Артем зарабатывает за сезон 3,5 миллиона евро после уплаты налогов (6,475 до уплаты налогов).

Римляне купили нападающего за 30,5 миллионов евро и подписали с ним контракт на 5 лет, то есть амортизация за сезон составляет 6,1 миллиона евро.

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Таким образом общая сумма, которую "Рома" потратит на Довбика в сезоне 2024/25, равна 12,575 миллиона евро.

В общей сложности зарплатный фонд римского клуба в сезоне 2024/25 составит около 140,4 миллиона евро. Впрочем, это примерно на 10% меньше чем в прошлом сезоне из-за прекращения сотрудничества с высокооплачиваемыми игроками как Ромелу Лукаку, который зарабатывал 7,5 миллиона евро чистыми.

Зеленым цветом на таблице обозначены арендованные игроки.

Самый дорогостоящий игрок для клуба. Рома в текущем сезоне потратит на Довбика 12,6 млн евро - изображение 1
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Артем Довбик Рома
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 19:15
money down the drain..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 19:15
money down the drain..
Ответить
0
0

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