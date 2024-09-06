Самый дорогостоящий игрок для клуба. Рома в текущем сезоне потратит на Довбика 12,6 млн евро
В Италии посчитали расходы, которые Рома в текущем сезоне понесет на игроков
Фото: asroma.com
Итальянское издание Calcio e Finanza посчитало расходы, которые "
Зарплата игроков указана с учетом трансферных инсайдов.
И согласно данным издания, самым "дорогим" игроком для клуба в текущем сезоне будет 27-летний украинский форвард Артем Довбик.
Артем зарабатывает за сезон 3,5 миллиона евро после уплаты налогов (6,475 до уплаты налогов).
Римляне купили нападающего за 30,5 миллионов евро и подписали с ним контракт на 5 лет, то есть амортизация за сезон составляет 6,1 миллиона евро.
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Таким образом общая сумма, которую "Рома" потратит на Довбика в сезоне 2024/25, равна 12,575 миллиона евро.
В общей сложности зарплатный фонд римского клуба в сезоне 2024/25 составит около 140,4 миллиона евро. Впрочем, это примерно на 10% меньше чем в прошлом сезоне из-за прекращения сотрудничества с высокооплачиваемыми игроками как Ромелу Лукаку, который зарабатывал 7,5 миллиона евро чистыми.
Зеленым цветом на таблице обозначены арендованные игроки.
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