Трубин рассказал, кому бы он отдал Золотой мяч и приз лучшему вратарю

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал попадание Артема Довбика и Андрея Лунина в номинанты на "Золотой мяч" и звание лучшего голкипера года соответственно.

– Довбик попал в список номинантов на "Золотой мяч". Впервые за 18 лет украинец оказался в этом списке. Твой коллега по амплуа Лунин номинирован на звание лучшего вратаря года. Как-то поздравили ребят в сборной?

– Конечно, это очень крутой момент лично для ребят, потому что сыграли очень хороший прошлый сезон. Лично поздравил, но чтобы так разговаривать – такого не было.

– Может, у Довбика теперь какое-то новое прозвище в команде?

– Да нет, для нас он такой же Артем. Был бы или не был он в доминантах – это не важно.

– Среди твоих личных целей на карьеру есть звание лучшего вратаря мира?

– Для меня как-то больше в приоритете командные трофеи, командный успех, поэтому я больше фокусируюсь на этом, чем на индивидуальных наградах. Это, конечно, приятно и круто, но самое главное – выигрывать трофеи.

– Ты бы кому отдал "Золотой мяч" и звание лучшего вратаря?

– Если честно, говорить о вратарях очень сложно, потому что кто-то лучше выступил в сезоне с клубом, кто-то очень хорошо выступал на Евро, поэтому, честно говоря, не знаю даже, кто может быть.

Возможно, Мартинес, потому что выиграл Копа Америка и с "Астон Виллой" вышел в Лигу чемпионов. Возможно, Унаи Симон. А за "Золотой мяч" – лично я бы отдал Кроосу.