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Анатолий Трубин рассказал, кому вручил бы Золотой мяч

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Трубин не упомянул об украинцах

Анатолий Трубин рассказал, кому вручил бы Золотой мяч

Фото: УАФ

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнением о номинантах на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года.

"Лучший вратарь года? Трудно отдать кому-то предпочтение, потому что кто-то хорошо себя показал в сезоне, кто-то – на Евро. Возможно, Эмилиано Мартинес. Выиграл Копа Америка и вышел в ЛЧ с Астон Виллой.

Возможно, Унаи Симон за Евро. Что касается "Золотого мяча", то лично я бы отдал Тони Кроосу", — сказал Трубин.

Напомним, в этом году церемония награждения Золотого мяча состоится 28 октября. Это будет 68-я церемония. Добавим, что на Золотой мяч также претендует украинский нападающий Артем Довбик.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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erofoot
07.09.2024 в 16:36
❤️Тут ви зможете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
erofoot
07.09.2024 в 16:36
❤️Тут ви зможете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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