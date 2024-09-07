Анатолий Трубин рассказал, кому вручил бы Золотой мяч
Трубин не упомянул об украинцах
Фото: УАФ
Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнением о номинантах на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года.
"Лучший вратарь года? Трудно отдать кому-то предпочтение, потому что кто-то хорошо себя показал в сезоне, кто-то – на Евро. Возможно, Эмилиано Мартинес. Выиграл Копа Америка и вышел в ЛЧ с Астон Виллой.
Возможно, Унаи Симон за Евро. Что касается "Золотого мяча", то лично я бы отдал Тони Кроосу", — сказал Трубин.
Напомним, в этом году церемония награждения Золотого мяча состоится 28 октября. Это будет 68-я церемония. Добавим, что на Золотой мяч также претендует украинский нападающий Артем Довбик.
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