Анатолий Трубин рассказал, кому вручил бы Золотой мяч

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнением о номинантах на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года.

"Лучший вратарь года? Трудно отдать кому-то предпочтение, потому что кто-то хорошо себя показал в сезоне, кто-то – на Евро. Возможно, Эмилиано Мартинес. Выиграл Копа Америка и вышел в ЛЧ с Астон Виллой.

Возможно, Унаи Симон за Евро. Что касается "Золотого мяча", то лично я бы отдал Тони Кроосу", — сказал Трубин.