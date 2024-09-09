Участие Довбика в следующем матче Ромы - под вопросом
До сих пор неизвестна ситуация на счет травмы
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Украинский форвард Ромы Артем Довбик может пропустить следующий матч своей команды. Об этом сообщает Planeta Roma.
Его участие в матче по-прежнему остается под вопросом. Решение об игре Довбика может быть принято в последний момент. Сейчас даже рассматривается вариант с выходом Пауло Дыбала на роль фальшивой девятки.
В то же время Corriere dello Sport сообщает, что в восстановлении нападающего есть оптимизм.
Напомним, что Довбик прибыл в расположение сборной Украины в Праге, однако оказалось, что он не сможет принять участие в сентябрьских матчах сборной. Причина тому – травма приводной мышцы бедра, которую он получил в выездном матче "Ромы" против "Ювентуса".
"Волки" сыграют против "Дженоа" в Генуе 15 сентября.
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