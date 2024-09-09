Левченко: Мудрик принимает не всегда зрелые решения. Надо дать время
Экс-игрок сборной оценил перспективы украинского вингера
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Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением по поводу украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.
"Если Мудрик ловит волну, то он очень поможет нам. Но будем говорить откровенно: мы видели очень много игр с Мудриком, когда он заигрывается.
Я всегда говорил, что Мудрик, когда он играет, принесет нам много пользы. Можно говорить, что Мудрик иногда заигрывается и играет еще не в зрелый футбол, но это не так. Он рискует, он берет игру на себя, но решения, которые он принимает не всегда еще зрелые, я бы сказал. Поэтому здесь надо дать время.
Я понимаю, что это выглядит и звучит очень странно, когда этот футболист уже играет в такой команде, как "Челси", но имеем, что имеем. Потому что Мудрик – это не игрок, который играет очень, скажем откровенно, на команду. Это игрок неординарный, который может принять решение. Если он очень на коне – тогда он поможет", - сказал Левченко.
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