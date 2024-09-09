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Левченко: Мудрик принимает не всегда зрелые решения. Надо дать время

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Экс-игрок сборной оценил перспективы украинского вингера

Левченко: Мудрик принимает не всегда зрелые решения. Надо дать время

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением по поводу украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Если Мудрик ловит волну, то он очень поможет нам. Но будем говорить откровенно: мы видели очень много игр с Мудриком, когда он заигрывается.

Я всегда говорил, что Мудрик, когда он играет, принесет нам много пользы. Можно говорить, что Мудрик иногда заигрывается и играет еще не в зрелый футбол, но это не так. Он рискует, он берет игру на себя, но решения, которые он принимает не всегда еще зрелые, я бы сказал. Поэтому здесь надо дать время.

Я понимаю, что это выглядит и звучит очень странно, когда этот футболист уже играет в такой команде, как "Челси", но имеем, что имеем. Потому что Мудрик – это не игрок, который играет очень, скажем откровенно, на команду. Это игрок неординарный, который может принять решение. Если он очень на коне – тогда он поможет", - сказал Левченко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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