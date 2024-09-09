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Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала

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Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин на намерен продлевать контракт с мадридцами следующим летом, сообщает Bernabeu Digital.

Украинец до сих пор не продлил соглашение, несмотря на предложение мадридского клуба. Действующий договор рассчитан до конца сезона-2024/25.

По информации источника, Лунин планирует покинуть "сливочных" по завершению текущего сезона в статусе свободного агента. Также отмечается, что приоритет для украинского вратаря - переход в английский чемпионат. Андрей в первую очередь будет рассматривать предложения из АПЛ.

В минувшем сезоне Лунин провел 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В нынешней кампании Андрей еще не играл.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Bernabeu Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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