Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
Украинец хочет играть на Туманном Альбионе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин на намерен продлевать контракт с мадридцами следующим летом, сообщает Bernabeu Digital.
Украинец до сих пор не продлил соглашение, несмотря на предложение мадридского клуба. Действующий договор рассчитан до конца сезона-2024/25.
По информации источника, Лунин планирует покинуть "сливочных" по завершению текущего сезона в статусе свободного агента. Также отмечается, что приоритет для украинского вратаря - переход в английский чемпионат. Андрей в первую очередь будет рассматривать предложения из АПЛ.
В минувшем сезоне Лунин провел 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В нынешней кампании Андрей еще не играл.
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