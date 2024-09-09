Украинский голкипер перебрался в чемпионат Беларуси
Денис Шелихов трудоустроился в Славии Мозырь
фото из свободных источников
Опытный украинский голкипер Денис Шелихов продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.
О подписании контракта с 35-летним игроком объявила мозырская "Славия".
Соглашение рассчитано до конца текущего календарного года.
Уроженец Херсона пополнил состав белорусского клуба на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была сумская "Виктория" из Первой лиги чемпионата Украины.
Шелихов ранее уже выступал в белорусской высшей лиге. С июля 2017-го по декабрь 2018-го он играл за "Ислочь" и минский "Луч".
После 20 игр Славия занимает девятое место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси.
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