  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский голкипер перебрался в чемпионат Беларуси
В тренде

Украинский голкипер перебрался в чемпионат Беларуси

Наши за границей

Денис Шелихов трудоустроился в Славии Мозырь

Украинский голкипер перебрался в чемпионат Беларуси

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Опытный украинский голкипер Денис Шелихов продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Читайте такжеУчастие Довбика в следующем матче Ромы - под вопросом

О подписании контракта с 35-летним игроком объявила мозырская "Славия".

Соглашение рассчитано до конца текущего календарного года.

Уроженец Херсона пополнил состав белорусского клуба на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была сумская "Виктория" из Первой лиги чемпионата Украины.

Шелихов ранее уже выступал в белорусской высшей лиге. С июля 2017-го по декабрь 2018-го он играл за "Ислочь" и минский "Луч".

После 20 игр Славия занимает девятое место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси.

По теме
yellow-arrow
Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
yellow-arrow
Левченко: Мудрик принимает не всегда зрелые решения. Надо дать время
yellow-arrow
Участие Довбика в следующем матче Ромы - под вопросом
Денис Шелихов Славия (Мозырь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости