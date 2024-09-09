В Жироне рассказали, почему и как отпустили Довбика в Рому
В каталонском клубе всегда говорили, что Жирона - это команда продаж
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Спортивный директор каталонской "
"Рынок был открыт. Временами я думал, что Артем может остаться, но когда "Рома" приблизились к нашим условиям, и удержать его стало сложнее. Нам было важно продавать игроков, чтобы продемонстрировать то, что мы говорили годами, что мы - команда продаж. Это было хорошее время для улучшения бюджета.
Найти замену Довбику было сложно, и мы искали похожие на него профайлы. Кандидатура Абеля Руиса рассматривалась, даже если бы украинец остался. Миовски провел два хороших сезона с точки зрения голов в слабом чемпионате, но так же было и с Довбиком. Мы искали игрока подходящего возраста и с энергией, а Абель и Миовски соответствовали этому требованию", - сказал Карсель.
Напомним, "Рома" подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за "волков" 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.
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