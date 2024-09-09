В Жироне рассказали, почему и как отпустили Довбика в Рому

Спортивный директор каталонской " Жироны " Кике Карсель рассказал о продаже каталонского клуба в "Рому" украинского форварда Артема Довбика, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

"Рынок был открыт. Временами я думал, что Артем может остаться, но когда "Рома" приблизились к нашим условиям, и удержать его стало сложнее. Нам было важно продавать игроков, чтобы продемонстрировать то, что мы говорили годами, что мы - команда продаж. Это было хорошее время для улучшения бюджета.

Найти замену Довбику было сложно, и мы искали похожие на него профайлы. Кандидатура Абеля Руиса рассматривалась, даже если бы украинец остался. Миовски провел два хороших сезона с точки зрения голов в слабом чемпионате, но так же было и с Довбиком. Мы искали игрока подходящего возраста и с энергией, а Абель и Миовски соответствовали этому требованию", - сказал Карсель.