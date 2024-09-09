Бенфика огласила сумму, которую заплатила Шахтеру за Трубина

Португальская "Бенифка" опубликовала официальный финансовый отчет о деятельности клуба в сезоне-2023/24.

Есть в нем и информация о трансфере украинского голкипера Анатолия Трубина в португальский клуб из "Шахтера" летом минувшего года.

Как сообщается в отчете клуба, "Бенфика" заплатила за Трубина 11,5 миллионов евро. Но при этом у донецкий клуб получит 40% от суммы возможного последующего трансфера украинского кипера.

Напомним, что контракт Трубина с "Бенфикой" рассчитан до лета 2028 года. За "орлов" украинский вратарь провел 52 официальных матча, в которых пропустил 50 голов и в 19 поединках отстоял на ноль.

На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.