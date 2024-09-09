Бенфика огласила сумму, которую заплатила Шахтеру за Трубина
Горняки еще получат и солидный процент от последующей перепродажи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальская "Бенифка" опубликовала официальный финансовый отчет о деятельности клуба в сезоне-2023/24.
Есть в нем и информация о трансфере украинского голкипера Анатолия Трубина в португальский клуб из "Шахтера" летом минувшего года.
Как сообщается в отчете клуба, "Бенфика" заплатила за Трубина 11,5 миллионов евро. Но при этом у донецкий клуб получит 40% от суммы возможного последующего трансфера украинского кипера.
Напомним, что контракт Трубина с "Бенфикой" рассчитан до лета 2028 года. За "орлов" украинский вратарь провел 52 официальных матча, в которых пропустил 50 голов и в 19 поединках отстоял на ноль.
На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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