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Бенфика огласила сумму, которую заплатила Шахтеру за Трубина

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Горняки еще получат и солидный процент от последующей перепродажи

Бенфика огласила сумму, которую заплатила Шахтеру за Трубина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальская "Бенифка" опубликовала официальный финансовый отчет о деятельности клуба в сезоне-2023/24.

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Есть в нем и информация о трансфере украинского голкипера Анатолия Трубина в португальский клуб из "Шахтера" летом минувшего года.

Как сообщается в отчете клуба, "Бенфика" заплатила за Трубина 11,5 миллионов евро. Но при этом у донецкий клуб получит 40% от суммы возможного последующего трансфера украинского кипера.

Напомним, что контракт Трубина с "Бенфикой" рассчитан до лета 2028 года. За "орлов" украинский вратарь провел 52 официальных матча, в которых пропустил 50 голов и в 19 поединках отстоял на ноль.

На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
O Jogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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