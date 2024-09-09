Украинский тренер назвал имена своих помощников в кыргызстанском клубе

Украинский специалист Сергей Пучков, на прошлой неделе официально оформивший свои отношения с новым для себя клубом, кыргызстанским "Мурас Юнайтед", определился с помощниками.

– В моем тренерском штабе в роли ассистентов рассчитываю на двух специалистов, – цитирует Пучкова журналист Вячеслав Кульчицкий. - Один из них, Игорь Покаринин, работал тренером в Одессе, а недавно приехал вместе со мной в Джалал-Абад. Другим моим помощником должен стать еще один мой соотечественник, с которым я на протяжении многих лет занимался тренерской работой бок о бок. Надеюсь, что оформление документов для выезда в Кыргызстан не займет слишком много времени. А вот роль тренера вратарей исполняет местный специалист – Акрам Акбаралиев.

В тренерской карьере Пучкова были херсонский "Кристалл", "Севастополь", симферопольская "Таврия", черкасский "Славутич", запорожский "Металлург", армянский "Гандзасар" (Капан) и "Горняк-Спорт".

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Наибольшего успеха Пучков добился во время работы с "Таврией", где он стал обладателем Кубка Украины сезона-2009/10.