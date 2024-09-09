Скаут Великих: В Италии критика Довбика нарастает с каждым матчем

Скаут Алекс Великих, который специализируется на итальянском рынке, поделился своим мнением относительно перспектив украинского нападающего " Ромы " Артема Довбика в Серии А.

– Артем Довбик летом перешел в "Рому". Как считаете, почему главный тренер команды Даниэле Де Росси так боролся за украинца?

– Артем Довбик в Серии А – это факт, который мог произойти еще до перехода в испанскую "Жирону". Вот уже пару лет как итальянские клубы предметно интересовались украинским центрфорвардом, однако по разным причинам этот трансфер удалось провести лишь этим летом.

Рома в целом и ее главный тренер Де Росси действительно боролись за украинца после его сверхудачного сезона в Ла Лиге. Объяснить, почему именно "Рома" и почему настолько сильно его хотел молодой главный тренер, достаточно непросто, но если подвести это под одну фразу, то объяснение такое – большой, забивной, быстрый центрфорвард, который находится в рассвете своих лет и за такие деньги – это удачная покупка для клуба.

– Довбик провел уже три матча за "Рому", но пока не отличился забитым мячом. На ваш взгляд, в чем причина безголевой серии?

– Забивать в Испании и забивать в Италии – это большая разница. Многие игроки справедливо считают Серию А сложным чемпионатом, возможно, слишком насыщенным тактически и менее зрелищным из-за этого, но это такой вот мастер-класс для нападающих и центральных защитников.

Чемпионат, в котором если форвард забивает – "попадает в двойную цифру", как говорят в Италии, то это означает сертификацию его класса.

Накануне первого матча были огромные ожидания от Довбика, и эти ожидания, думаю, являются сдерживающим фактором. Если бы Артем забил в первой же игре, то думаю он забивал бы и в двух других матчах. Но не забив и получив критику журналистов, которая нарастает от матча к матчу, важно сейчас, не читая прессу, просто выходить и забивать.

Но тут нужно отметить и факт того, что сама "Рома" не является сформированным коллективом с устойчивыми связями, ситуация с Дибалой также влияла. Да и тот момент, как смогут играть вместе три игрока атаки с доминирующей левой ногой, думаю, также влияет.

– Такой старт не скажется на том, что Де Росси может доверить место в атаке другим футболистам?

– Исходя из интервью тренера, можно считать, что в Артема по-прежнему верят, если бы не повреждение, то, думаю, поездка в сборную помогла бы и эмоционально Артему сбить накал эмоций.

Если физическое состояние игрока не помешает его выходу на поле, то думаю место в старте, как минимум, в следующих двух матчах у Артема будет, а там, конечно, если забьет, то и не уступит место в старте.

– Как вы считаете, Довбику подходит итальянский футбол и стиль "Ромы"?

– Считаю, что Артем подходит под стиль Серии А, также, впрочем, как и в Бундеслиге он бы нашел себя. Но уже сейчас понятно, что легкость игры против защиты соперников, как это было в Ла Лиге, нужно забывать и настраиваться на то, что он получает в чемпионате Италии.

Несмотря на не самый лучший старт, продолжаю считать, что Довбик будет забивать, будет это делать в "Роме" и регулярно. В двойную цифру он попадет точно.

– Недавно украинец попал в список претендентов на "Золотой мяч". Такое признание может воодушевить Артема? И как в Италии отреагировали на эту новость?

– Да, спустя 18 лет украинский футболист попал в список претендентов на престижную премию "Золотой мяч", и это уже само по себе достижение, о котором стоит говорить.

Но в Италии отнеслись к этому более спокойно, и думаю тут дело не только в том, что нет ни одного итальянского футболиста среди номинантов, о чем в негативном плане много говорят в Италии, но и в том, что Довбик для Серии А пока что - нераскрытый потенциал. Если бы новость о включении Артема в список претендентов совпала бы с новостями о забитых Артемом голов за "Рому" в первых трех турах, то и эффект был бы иным.