Челси рассматривает вариант зимой отдать Мудрика в аренду

Лондонский " Челси " рассматривает вариант с возможной арендой своего украинского вингера Михаила Мудрика.

Как сообщает The Chelsea Chronicle со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса, новые агенты украинца стремятся обеспечить украинскому игроку больше игрового времени, чтобы помочь ему вернуть карьеру в нужное русло, поскольку она зашла в тупик после перехода на "Стэмфорд Бридж".

Главное в этом вопросе – найти Мудрику команду, где он будет постоянно играть.

Переход Мудрика в "Челси" — это сделка стоимостью в 70 млн евро, пока что выглядит ужасным трансфером на данный момент. К сожалению, быстрый левый вингер забил всего семь голов и сделал пять результативных передач в 62 матчах за "синих".