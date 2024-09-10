Челси рассматривает вариант зимой отдать Мудрика в аренду
Чтобы вернуть уверенность в себе
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "
Как сообщает The Chelsea Chronicle со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса, новые агенты украинца стремятся обеспечить украинскому игроку больше игрового времени, чтобы помочь ему вернуть карьеру в нужное русло, поскольку она зашла в тупик после перехода на "Стэмфорд Бридж".
Главное в этом вопросе – найти Мудрику команду, где он будет постоянно играть.
Переход Мудрика в "Челси" — это сделка стоимостью в 70 млн евро, пока что выглядит ужасным трансфером на данный момент. К сожалению, быстрый левый вингер забил всего семь голов и сделал пять результативных передач в 62 матчах за "синих".
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