Лунин из Реала летом может перейти в Атлетико, - СМИ

Испанские, и не только, СМИ уже не раз писали о том, что украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин не будет продлевать контракт с клубом и летом уйдет в другую команду на правах свободного агента.

При этом, недавно интересную информацию о новом клубе украинца выдало испанское издание El Gol Digital.

По данным издание, главным фаворитом на подписание Лунина в 2025 году является мадридский "Атлетико". "Матрасники" хотят, чтобы Лунин стал полноценной заменой Яна Облака, который следующим летом должен перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Самому Лунину также мнтересен такой вариант – украинец станет основным кипером в топовом клубе и для этого ему не нужно будет покидать полюбившийся Мадрид.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.