Лунин из Реала летом может перейти в Атлетико, - СМИ
Вот это поворот
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанские, и не только, СМИ уже не раз писали о том, что украинский голкипер "
При этом, недавно интересную информацию о новом клубе украинца выдало испанское издание El Gol Digital.
По данным издание, главным фаворитом на подписание Лунина в 2025 году является мадридский "Атлетико". "Матрасники" хотят, чтобы Лунин стал полноценной заменой Яна Облака, который следующим летом должен перейти в клуб из Саудовской Аравии.
Самому Лунину также мнтересен такой вариант – украинец станет основным кипером в топовом клубе и для этого ему не нужно будет покидать полюбившийся Мадрид.
Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.
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