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Лунин из Реала летом может перейти в Атлетико, - СМИ

Наши за границей
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Вот это поворот

Лунин из Реала летом может перейти в Атлетико, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанские, и не только, СМИ уже не раз писали о том, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не будет продлевать контракт с клубом и летом уйдет в другую команду на правах свободного агента.

При этом, недавно интересную информацию о новом клубе украинца выдало испанское издание El Gol Digital.

По данным издание, главным фаворитом на подписание Лунина в 2025 году является мадридский "Атлетико". "Матрасники" хотят, чтобы Лунин стал полноценной заменой Яна Облака, который следующим летом должен перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Самому Лунину также мнтересен такой вариант – украинец станет основным кипером в топовом клубе и для этого ему не нужно будет покидать полюбившийся Мадрид.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
10.09.2024 в 19:59
Не по "пацанськи", але і не в Барселону. Ну, подобається людині Мадрид (як він може не подобатись), що тут зробиш. Правильне рішення, матиме ігрову практику, для збірної це добре.
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Комментарии 4
JudgeDredd (Киев)
10.09.2024 в 19:59
Не по "пацанськи", але і не в Барселону. Ну, подобається людині Мадрид (як він може не подобатись), що тут зробиш. Правильне рішення, матиме ігрову практику, для збірної це добре.
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0
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 19:38
Давай в команду к Носову! Гарантирую будешь основным вратарём. И тогда золото УПЛ точно возьмём!
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0
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Вarcelinius
10.09.2024 в 19:01
Дык в АПЛ же хотел пиз@абол.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 20:06
аплтико)))
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