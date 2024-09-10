Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
Сам футболист крайне агрессивно отнесся к вопросам журналиста
фото из свободных источников
Украинский голкипер Денис Шелихов незаконно пересек границу, а именно - переплыл Тису, чтобы перейти в белорусскую "Славию-Мозырь". Об этом сообщает сайт Sport-express.ua.
По данным источника, вратарь тщательно готовился к этому и в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.
Также издание обратилось к самому вратарю за комментарием.
– Денис, дело серьезное. Наши источники рассказывают, что вы переплыли Тису. Предоставляем вам возможность опровергнуть это и сообщить, каким образом вы пересекли государственную границу. Требуем ответа! Материал выйдет в любом случае, с вашим комментарием или без вашего.
– Ну, это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе???
– Так расскажите, как было на самом деле? Ваше молчание будем воспринимать как то, что вы соглашаетесь с этой информацией и вам нечего ответить
– Ты кто – прокурор?! Такие вопросы задавать. Спроси у пограничной службы.
– Я – журналист и задавать вопросы – моя работа. Вы переплывали Тису?
– Ты мне такие вопросы не задавай, понял? Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать!
– Как вы пересекли государственную границу?
– Еще раз. Кто ты такой, чтобы задавать мне такие вопросы?
– Я – украинский журналист.
– Так занимайся футболом в Украине, что ты мне вообще такие вопросы задаешь?
– Как вы с моральной точки зрения оцените ваш поступок? Вы переехали во время полномасштабной войны к союзникам России, в то время, когда РФ бомбит Херсон, Сумы и другие города Украины.
– Есть куча тем в Украине по футболу: детский футбол, коррупция, поля, безопасность и куча всего остального, а ты такие вопросы задаешь. Почитай для начала мою биографию: где я родился и где играл последний год???!!!!
– Так я потому и спросил, потому что вы родом из Херсона, а последний год провели в сумской "Виктории"
– Все, до свидания.
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