Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ

Украинский голкипер Денис Шелихов незаконно пересек границу, а именно - переплыл Тису, чтобы перейти в белорусскую "Славию-Мозырь". Об этом сообщает сайт Sport-express.ua.

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По данным источника, вратарь тщательно готовился к этому и в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.

Также издание обратилось к самому вратарю за комментарием.

– Денис, дело серьезное. Наши источники рассказывают, что вы переплыли Тису. Предоставляем вам возможность опровергнуть это и сообщить, каким образом вы пересекли государственную границу. Требуем ответа! Материал выйдет в любом случае, с вашим комментарием или без вашего.

– Ну, это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе???

– Так расскажите, как было на самом деле? Ваше молчание будем воспринимать как то, что вы соглашаетесь с этой информацией и вам нечего ответить

– Ты кто – прокурор?! Такие вопросы задавать. Спроси у пограничной службы.

– Я – журналист и задавать вопросы – моя работа. Вы переплывали Тису?

– Ты мне такие вопросы не задавай, понял? Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать!

– Как вы пересекли государственную границу?

– Еще раз. Кто ты такой, чтобы задавать мне такие вопросы?

– Я – украинский журналист.

– Так занимайся футболом в Украине, что ты мне вообще такие вопросы задаешь?

– Как вы с моральной точки зрения оцените ваш поступок? Вы переехали во время полномасштабной войны к союзникам России, в то время, когда РФ бомбит Херсон, Сумы и другие города Украины.

– Есть куча тем в Украине по футболу: детский футбол, коррупция, поля, безопасность и куча всего остального, а ты такие вопросы задаешь. Почитай для начала мою биографию: где я родился и где играл последний год???!!!!

– Так я потому и спросил, потому что вы родом из Херсона, а последний год провели в сумской "Виктории"

– Все, до свидания.