Довбик вряд-ли сыграет против Дженоа Малиновского

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик, вероятно, не сыграет в матче 4-го тура Серии А против "Дженоа", который состоится 15 сентября. Об этом пишет TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, травма 27-летнего футболиста не особо серьезна, но клуб не хочет спешить и форсировать его восстановление, так как впереди у команды напряженный график из шести игр за четыре недели.

Вероятно, игру против команды Руслана Малиновского нападающий пропустит или проведет на скамейке запасных.

Напомним, что из-за травмы Довбик не сыграл в матчах сборной Украины против Албании (1:2) и Чехии (10 сентября) в Лиге наций.

За "Рому" в текущем сезоне Артем провел 3 матча без результативных действий.