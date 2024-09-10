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Довбик вряд-ли сыграет против Дженоа Малиновского

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Травма украинца не очень серьезна, но Рома не хочет рисковать

Довбик вряд-ли сыграет против Дженоа Малиновского

Фото: Рома

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик, вероятно, не сыграет в матче 4-го тура Серии А против "Дженоа", который состоится 15 сентября. Об этом пишет TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, травма 27-летнего футболиста не особо серьезна, но клуб не хочет спешить и форсировать его восстановление, так как впереди у команды напряженный график из шести игр за четыре недели.

Вероятно, игру против команды Руслана Малиновского нападающий пропустит или проведет на скамейке запасных.

Напомним, что из-за травмы Довбик не сыграл в матчах сборной Украины против Албании (1:2) и Чехии (10 сентября) в Лиге наций.

За "Рому" в текущем сезоне Артем провел 3 матча без результативных действий.

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Артем Довбик Рома
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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