Шелихов: Хейт со стороны украинцев? Поговорят и через неделю забудут

Украинский голкипер Денис Шелихов прокомментировал свой переход в белорусскую "Славию-Мозырь".

С ним общался журналист украинского издания Sport-express, но он представился уполномоченным с сайта "Белорусский футбол".

– Здравствуйте. Олег Пархомов беспокоит с сайта "Белорусский футбол". Денис, с возвращением вас в Беларусь. Расскажите, как возник вариант со "Славией"?

– Добрый вечер! Спасибо. Общался с тренерами еще после того, как в "Луче" с тренерским штабом работал (Шелихов играл в минском "Луче" в 2018 году, – прим.). Всегда были на связи. Вот пригласили, и вышло приехать.

– Не боитесь хейта со стороны украинцев из-за того, что поехали к нам играть?

– Ну, а что поделаешь. Кто меня знает, тот поймет, а кто не знает, то я не буду каждому говорить и рассказывать, почему так произошло. Поговорят и через неделю забудут.

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– А что сейчас происходит у вас на родине на самом деле? Расскажите читателям.

– Давайте, пожалуйста, не будем. Дай бог, чтобы весь кошмар кончился как можно быстрее. Ну Вы, думаю, поняли, о чем я.