Лучше Родри и Фернандиньо. Зинченко назвал лучшего опорника, с которым ему доводилось играть

Левый защитник " Арсенала " и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кого из тех футболистов, с кем он играл, он считает лучшим опорным полузащитником.

"Томас Партей — лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо играл, он даже лучше Родри и Фернандиньо. Родри идеально вписывается в систему "Сити", если его убрать, команда выглядит совсем иначе", - рассказал Зинченко.

Напомним, что Партей и Зинченко вместе играют за "Арсенал". В сезоне 2023/24 Партей провел за "Арсенал" в АПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.