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Лучше Родри и Фернандиньо. Зинченко назвал лучшего опорника, с которым ему доводилось играть

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Интересный, но ожидаемый выбор

Лучше Родри и Фернандиньо. Зинченко назвал лучшего опорника, с которым ему доводилось играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кого из тех футболистов, с кем он играл, он считает лучшим опорным полузащитником.

"Томас Партей — лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо играл, он даже лучше Родри и Фернандиньо.

Родри идеально вписывается в систему "Сити", если его убрать, команда выглядит совсем иначе", - рассказал Зинченко.

Напомним, что Партей и Зинченко вместе играют за "Арсенал". В сезоне 2023/24 Партей провел за "Арсенал" в АПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Источник:
Centre Goals
Опубликовал: Михаил Черныш
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