Лучше Родри и Фернандиньо. Зинченко назвал лучшего опорника, с которым ему доводилось играть
Интересный, но ожидаемый выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "
"Томас Партей — лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо играл, он даже лучше Родри и Фернандиньо.
Родри идеально вписывается в систему "Сити", если его убрать, команда выглядит совсем иначе", - рассказал Зинченко.
Напомним, что Партей и Зинченко вместе играют за "Арсенал". В сезоне 2023/24 Партей провел за "Арсенал" в АПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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Источник:Centre Goals
Опубликовал: Михаил Черныш
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