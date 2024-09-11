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Реал на неделе объявит о новом контракте с Луниным, - Marca

Наши за границей

Стороны все-таки договорились

Реал на неделе объявит о новом контракте с Луниным, - Marca

Новина українською

"Реал" достиг соглашения по новому контракту с 25-летним украинским голкипером Андреем Луниным, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

По данным источника, новое соглашение сторон будет рассчитано на 4 года.

Официально о новом контракте будет объявлено на этой неделе.

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Напомним, что разговоры о новом соглашении Лунина с "Реалом" ходили еще с весны. Тем не менее, футболист сомневался, стоит ли продлевать сотрудничество с мадридцами, где он будет вторым номером после Тибо Куртуа. В итоге, после долгих размышлений украинец все-таки решил принять предложение клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
11.09.2024 в 19:09
Лунька: "Ну всё, жизнь удалась!" Лунина: "Да мой милый!"
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Комментарии 2
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Вarcelinius
11.09.2024 в 19:09
Лунька: "Ну всё, жизнь удалась!" Лунина: "Да мой милый!"
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0
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MaximSK (Киев)
11.09.2024 в 19:08
Лунин по ходу всю карьеру будет дублером в Реале, зачем его вызывать вообще в сборную даже в запас непонятно.
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