Реал на неделе объявит о новом контракте с Луниным, - Marca

" Реал " достиг соглашения по новому контракту с 25-летним украинским голкипером Андреем Луниным, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

По данным источника, новое соглашение сторон будет рассчитано на 4 года.

Официально о новом контракте будет объявлено на этой неделе.

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Напомним, что разговоры о новом соглашении Лунина с "Реалом" ходили еще с весны. Тем не менее, футболист сомневался, стоит ли продлевать сотрудничество с мадридцами, где он будет вторым номером после Тибо Куртуа. В итоге, после долгих размышлений украинец все-таки решил принять предложение клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.