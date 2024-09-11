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В Испании сообщили сумму, за которую Реал будет готов продать Лунина

Наши за границей
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Украинец все-таки остается в Реале

В Испании сообщили сумму, за которую Реал будет готов продать Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" достиг соглашения по новому контракту с 25-летним украинским голкипером Андреем Луниным, сообщило авторитетное испанское издание Marca.

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Соглашение будет рассчитано на 4 года и официально о нем объявят до конца недели.

Однако, продление контракта с Луниным не означает, что Мадрид отказался от идеи его возможной продажи. Как пишет planetarealmadrid, "Реал" рассчитывает выручить за Лунина 35 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
planetarealmadrid
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
11.09.2024 в 23:49
Та я даже и не сомневался, шо Лунтик останется в Реала, а все его заявления об уйти это всё понты голимые. Шморкач и балабол.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
11.09.2024 в 23:49
Та я даже и не сомневался, шо Лунтик останется в Реала, а все его заявления об уйти это всё понты голимые. Шморкач и балабол.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 23:07
От цікаво, хто захоче платити 35 за глибокого баночника, який після продовження контракту максимум 5-6 кубкових ігор зіграє. Мендеш ніби елітний агент, а на таку авантюру підписується. Він же нічого глобально з цього не отримає
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2024 в 22:44
уболтали каблука на продление, чтобы бесплатно не ушёл... тьфу, пля! ПРОДЛЕВАТЬ БУДЕТЕ? (с)
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0
3
Лекарь (село Дарниця)
11.09.2024 в 22:54
Що вам не подобається? От мене справді цікавить це питання. ВАМ, шановний, яка справа до Луніна? Ви йому хто? Дід, батько, брат, дядько, кузен? Може друг, або товариш? Ні? То йдіть лісом зі своєю категоричною думкою. Уболтали каблука. Не вдавіться отрутою ви і інші, подібні
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