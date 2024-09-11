В Испании сообщили сумму, за которую Реал будет готов продать Лунина

"Реал" достиг соглашения по новому контракту с 25-летним украинским голкипером Андреем Луниным, сообщило авторитетное испанское издание Marca.

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Соглашение будет рассчитано на 4 года и официально о нем объявят до конца недели.

Однако, продление контракта с Луниным не означает, что Мадрид отказался от идеи его возможной продажи. Как пишет planetarealmadrid, "Реал" рассчитывает выручить за Лунина 35 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.