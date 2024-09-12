Петраков - о поражении от Северной Македонии: Всю ответственность беру на себя
Сборная Армении уступила со счетом 0:2
Фото: ffa.am
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:2) в матче 2-го тура Лиги наций.
"Честно говоря, я не узнал свою команду. Я говорил с футболистами все время, и те задачи, которые я поставил, команда, можно сказать, не сумела решить. Это было стыдно для меня как тренера.
После игры с Латвией я просил не перехваливать команду, а сейчас прошу об обратном – не критиковать. Так бывает. Всю ответственность я беру на себя, это мое поражение", - сказал Петраков.
Отметим, что после двух туров Армения идет на 2-й строчке в турнирной таблице группы С Лиги наций, набрав 3 пункта.
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