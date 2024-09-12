Довбик вернулся к индивидуальным тренировкам
В клубе уверены в скором возвращении украинца на поле
Фото: asroma.com
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик постепенно возвращается в строй после травмы.
Как сообщает издание Siamo La Roma, Довбик, Лоренцо Пеллегрини, Энцо Ле Фе тренировались по индивидуальной программе. Отмечается, что в клубе есть "хорошие ощущения" относительно восстановления украинца.
В ближайшее время к команде должны также присоединиться Дибала, Паредес и Соуле.
Ранее сообщалось, что Довбик вряд ли сыграет в матче 4-го тура Серии А против "Дженоа" Руслана Малиновского.
Напомним, что из-за травмы Довбик не сыграл в матчах сборной Украины против Албании (1:2) и Чехии (10 сентября) в Лиге наций. За "Рому" в текущем сезоне Артем провел 3 матча без результативных действий.
Матч "Дженоа" - "Рома" состоится 15 сентября.
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