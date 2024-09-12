Батагов: Вариант с Трабзонспором появился во время Олимпиады
Украинский центрбек рассказал о переходе в турецкий клуб
фото - ФК Трабзонспор / автор - невдіомий
Центральный защитник молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов рассказал, как состоялся его переход в турецкий "Трабзонспор".
- Арсений, перед отъездом в молодежную сборную Украины вы несколько недель провели в новом клубе - турецком "Трабзонспоре". Как для вас появился этот вариант?
- Во время Олимпиады, поэтому, возможно, в клубе смотрели матчи турнира. Впоследствии все довольно быстро решилось.
- Перед переходом в Турцию вы консультировались с кем-то относительно этого варианта? Ведь за последние годы через Суперлигу прошло немало украинцев.
- Больше с агентами. Да, было еще несколько более опытных, чем я, футболистов. Но у меня и не было больше вариантов, поэтому я принял решение на этот переход.
У меня оставался год контракта с "Зарей", так что неизвестно, что было бы потом. Все мы это понимаем.
- А были ли еще какие-то предложения? Олимпийские игры - это же замечательная ярмарка талантов, и вы отыграли этот турнир.
- Нет, не было.
- В течение последних 12 месяцев в контексте вашей карьеры не раз называли "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и даже нидерландский АЗ?
- Это все было только на уровне разговоров. Не было такой конкретики, как в случае с "Трабзонспором".
- И даже после выхода в полуфинал Евро-2023 (U-21)?
- Да-да.
- Уже после Олимпиады вы оказались в заявке "Зари" на первый тур УПЛ. Тогда еще планировали выступать в чемпионате Украины, или уже знали о предстоящем отъезде?
- Тогда все еще было на стадии переговоров. Я вернулся с Игр и имел небольшое повреждение. Учитывая это, а также то, что вернулся только за два дня до стартовой игры, тренерский штаб "Зари" решил дать мне передышку, - сказал Батагов.
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