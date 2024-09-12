  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Я бы лучше распорядился деньгами", - Тотти недоволен подписанием Довбика для Ромы
В тренде

"Я бы лучше распорядился деньгами", - Тотти недоволен подписанием Довбика для Ромы

Наши за границей
Обновлено

Легенда римлян не в восторге от летней трансферной кампании клуба

"Я бы лучше распорядился деньгами", - Тотти недоволен подписанием Довбика для Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Ромы" Франческо Тотти высказался о летнем подписании римлянами форварда сборной Украины Артема Довбика.

"Нравится ли мне эта "Рома"? Пока я не понимаю, во что она играет. В конце трансферного окна произошло немало трансферов, кто-то появился раньше, кто позже. Было израсходовано много средств. Я бы потратил эти 70 млн. евро иначе, на других футболистов. Точно не на двух игроков, я бы подписал их четыре-пять.

Довбик? Нападающего точно нужно было брать, и в этом случае найти кого-то дешевле 30 млн евро тяжело", – заявил Тотти.

Напомним, "Рома" подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за "волков" 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

По теме
yellow-arrow
19-летний украинский голкипер проходит просмотр в Челси
yellow-arrow
Батагов: Вариант с Трабзонспором появился во время Олимпиады
yellow-arrow
Беньо: Мудрик – примерно как Винисиус в Реале
Франческо Тотти Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Messaggero
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости