"Я бы лучше распорядился деньгами", - Тотти недоволен подписанием Довбика для Ромы
Легенда римлян не в восторге от летней трансферной кампании клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "
"Нравится ли мне эта "Рома"? Пока я не понимаю, во что она играет. В конце трансферного окна произошло немало трансферов, кто-то появился раньше, кто позже. Было израсходовано много средств. Я бы потратил эти 70 млн. евро иначе, на других футболистов. Точно не на двух игроков, я бы подписал их четыре-пять.
Довбик? Нападающего точно нужно было брать, и в этом случае найти кого-то дешевле 30 млн евро тяжело", – заявил Тотти.
Напомним, "Рома" подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за "волков" 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.
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