"Я бы лучше распорядился деньгами", - Тотти недоволен подписанием Довбика для Ромы

Легенда " Ромы " Франческо Тотти высказался о летнем подписании римлянами форварда сборной Украины Артема Довбика.

"Нравится ли мне эта "Рома"? Пока я не понимаю, во что она играет. В конце трансферного окна произошло немало трансферов, кто-то появился раньше, кто позже. Было израсходовано много средств. Я бы потратил эти 70 млн. евро иначе, на других футболистов. Точно не на двух игроков, я бы подписал их четыре-пять.

Довбик? Нападающего точно нужно было брать, и в этом случае найти кого-то дешевле 30 млн евро тяжело", – заявил Тотти.