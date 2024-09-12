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19-летний украинский голкипер проходит просмотр в Челси

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19-летний украинский голкипер проходит просмотр в Челси

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский голкипер Владислав Крапивцов может стать игроком "Челси".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист находится на просмотре в резервной команде "синих".

Также, по информации инсайдера, на 19-летнего голкипера до недавнего времени претендовал "Саутгемптон", но решил не использовать свою единственную квоту на не гражданина ЕС.

Напомним, что футболист в прошлом сезоне играл за юношеский "Днепр-1" в чемпионате U-19, а в июле получил статус свободного агента.

Также этим летом Крапивцов проявил себя на юношеском Евро U19, где со сборной Украины дошел до полуфинала и впоследствии вошел в символическую сборную всего турнира.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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