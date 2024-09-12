Романо: В Реале верят в потенциал Лунина и не хотят потерять его бесплатно
На днях появилась информация, что стороны договорились о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine
На днях появилась информация, что украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин подпишет новый контракт с клубом.
Эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
При этом источник отмечает, что руководство "сливочных" считает продление соглашения с 25-летним футболистом ключевым шагом для будущего команды.
Отмечается, что королевский клуб верит в потенциал игрока и им было важно не потерять его бесплатно.
Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.
????⚪️ Andriy Lunin’s new deal at Real Madrid will be signed soon and it’s considered a key step internally at the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024
Real Madrid trust his potential and also make sure they don’t lose Lunin as free agent.
↪️ He was never close to Chelsea in July despite reports in Spain. pic.twitter.com/IYB11TdnRC
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