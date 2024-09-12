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Романо: В Реале верят в потенциал Лунина и не хотят потерять его бесплатно

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На днях появилась информация, что стороны договорились о новом контракте

Романо: В Реале верят в потенциал Лунина и не хотят потерять его бесплатно

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На днях появилась информация, что украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин подпишет новый контракт с клубом.

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Эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

При этом источник отмечает, что руководство "сливочных" считает продление соглашения с 25-летним футболистом ключевым шагом для будущего команды.

Отмечается, что королевский клуб верит в потенциал игрока и им было важно не потерять его бесплатно.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Фабрицио Романо
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