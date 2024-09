Романо: В Реале верят в потенциал Лунина и не хотят потерять его бесплатно

На днях появилась информация, что украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин подпишет новый контракт с клубом.

Эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

При этом источник отмечает, что руководство "сливочных" считает продление соглашения с 25-летним футболистом ключевым шагом для будущего команды.

Отмечается, что королевский клуб верит в потенциал игрока и им было важно не потерять его бесплатно.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.

