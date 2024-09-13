Главная звезда команды. У Цыганкова самый высокий рейтинг в Жироне в EA FC 25
Виктор возглавил соответствующий список
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник лидирует в рейтинге представителей каталонского клуба в 32-м футбольном симуляторе от Electronic Arts. Список лучших игроков "бело-красных" согласно данным компьютерной игры выглядит следующим образом:
- Виктор Цыганков – 83
- Пауло Гассанига, Янхель Эррера – 82
- Дейли Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес – 80
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Выход EA Sports FC 25 запланирован на вторую половину сентября. Первая игра серии появилась на свет в 1993 году под названием FIFA International Soccer и была выпущена для таких консолей, как Mega Drive/Genesis, 3DO, Game Boy и SNES.
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Источник:ФК Жирона | Girona FC
Опубликовал: Александр Симченко
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