Экс-полузащитник Миная, которого связывали с Жироной, будет играть в Турции, – инсайдер

Игорь Бурбас сообщил, что Александр Петрусенко продолжит карьеру в "Антальяспоре". С августа 2022 года футболист выступает в хорватской "Истре 1961" (67 матчей). Летом в прессе появились слухи о его возможном переходе в "Жирону".

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Полузащитник начинал карьеру в составе "Динамо" (Киев) U-19 и U-21. Затем выступал в "Горняк-Спорте" и "Минае" (29 поединков). В январе 2022-го на 7 месяцев присоединился к венгерскому "Гонведу", но уже в августе покинул команду в статусе свободного агента.

На старте нового сезона Александр сыграл 5 встреч (4 в старте) и забил один гол. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.