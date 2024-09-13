Арсенал может включить Зинченко в сделку по трансферу защитника
Канониры рассматривают других футболистов на эту позицию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Арсенал заинтересован в приобретении левого защитника миланского "Интера" Федерико Димарко.
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"Гуннеры" готовы предложить ломбардийцам 30 миллионов евро, а также игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко. Отмечается, что на итальянца также претендует мадридский "Реал". "Сливочные" выбрали Федерико запасным вариантом. В приоритете – трансфер Альфонсо Дэвиса из "Баварии".
На старте нового сезона АПЛ Александр дважды появился на поле и провел в совокупности 80 минут. Матч против "Астон Виллы" Зинченко смотрел со скамейки запасных. На его счету 70 встреч в составе лондонского коллектива.
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