Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик восстановился после мышечной травмы и уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, украинец будет готов принять участие в поединке 4-го тура Серии А против "Дженоа", цвета которого защищает Руслан Малиновский. Матч пройдет 15 сентября.

Напомним, что из-за травмы Довбик не сыграл в матчах сборной Украины против Албании (1:2) и Чехии (10 сентября) в Лиге наций. За "Рому" в текущем сезоне Артем провел 3 матча без результативных действий.