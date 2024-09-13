  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы
В тренде

Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы

Наши за границей

Форвард восстановился значительно быстрее, чем ожидалось

Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы

instagram.com/officialasroma

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик восстановился после мышечной травмы и уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, украинец будет готов принять участие в поединке 4-го тура Серии А против "Дженоа", цвета которого защищает Руслан Малиновский. Матч пройдет 15 сентября.

Напомним, что из-за травмы Довбик не сыграл в матчах сборной Украины против Албании (1:2) и Чехии (10 сентября) в Лиге наций. За "Рому" в текущем сезоне Артем провел 3 матча без результативных действий.

Читайте также"Я бы лучше распорядился деньгами", - Тотти недоволен подписанием Довбика для Ромы
По теме
yellow-arrow
Арсенал может включить Зинченко в сделку по трансферу защитника
yellow-arrow
Экс-полузащитник Миная, которого связывали с Жироной, будет играть в Турции, – инсайдер
yellow-arrow
Главная звезда команды. У Цыганкова самый высокий рейтинг в Жироне в EA FC 25
Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.09.2024 в 11:13
Тепер вже можна, до наступних матчів збірної .
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.09.2024 в 11:13
Тепер вже можна, до наступних матчів збірної .
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости