Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы
Форвард восстановился значительно быстрее, чем ожидалось
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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик восстановился после мышечной травмы и уже вернулся к тренировкам в общей группе.
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, украинец будет готов принять участие в поединке 4-го тура Серии А против "Дженоа", цвета которого защищает Руслан Малиновский. Матч пройдет 15 сентября.
Напомним, что из-за травмы Довбик не сыграл в матчах сборной Украины против Албании (1:2) и Чехии (10 сентября) в Лиге наций. За "Рому" в текущем сезоне Артем провел 3 матча без результативных действий.
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Источник:Corriere dello Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.09.2024 в 11:13
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