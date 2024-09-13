Вингер сборной Украины U-19 не прошел просмотр в двух английских клубах
Игрок не смог трудоустроиться в Англии
scdnipro1.com.ua
19-летний хавбек Рамик Гаджиев не смог трудоустроиться в Англии, где был на просмотре в двух клубах, сообщает Sport.ua.
Сначала игрок находился в расположении второй команды "Брентфорда", а затем поехал на просмотр в молодежную команду "Дерби Каунти". В обоих случаях украинский полузащитник получил отказ.
Гаджиев должен вернуться в Украину и заняться своим дальнейшим трудоустройством. У него до сих пор действующий контракт с "Днепром-1". В УПЛ к нему приписывали интерес со стороны "Динамо", "Александрии", "Полесья" и "Металлиста 1925".
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В прошлом сезоне Гаджиев провел 8 матчей на уровне УПЛ и забил 1 гол. Летом стал полуфиналистом юношеского Евро. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 300 тысяч евро.
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