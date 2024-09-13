Коваленко отказался переезжать в Турцию - на него претендовали два клуба
Виктор находится в статусе свободного агента
Фото: ФК Емполі
Украинский полузащитник Виктор Коваленко отказался переходить в турецкую Суперлигу, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, на 28-летнего украинца претендовали "Коньяспор" и "Хатайспор". Но Виктор отклонил эти предложения.
Напомним, с сентября Коваленко находится в статусе свободного агента, с тех пор как по взаимному согласию разорвал контракт с "Аталантой". Предыдущий сезон хавбек провел в аренде в "Эмполи", отметившись 2 голами и 1 ассистом в 17 поединках.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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