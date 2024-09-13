Официально. Лунин продлил контракт с Реалом
Это произошло
Фото: Real Madrid
"Реал" объявил о продлении контракта с голкипером сборной Украины Андреем Луниным.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.
Лунин перешел в "Реал" из "Зари" в 2018 году. За это время в футболке "сливочных" Андрей завоевал 10 трофеев: 2 Лиги чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка страны.
Напомним, что разговоры о новом соглашении Лунина с "Реалом" ходили еще с весны. Тем не менее, футболист сомневался, стоит ли продлевать сотрудничество с мадридцами, где он будет вторым номером после Тибо Куртуа. В итоге, после долгих размышлений украинец все-таки решил принять предложение клуба.
Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.
Comunicado Oficial: renovación de Andriy Lunin.#Lunin2030 | #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2024
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