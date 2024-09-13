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Официально. Лунин продлил контракт с Реалом

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Официально. Лунин продлил контракт с Реалом

Фото: Real Madrid

Новина українською

"Реал" объявил о продлении контракта с голкипером сборной Украины Андреем Луниным.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Лунин перешел в "Реал" из "Зари" в 2018 году. За это время в футболке "сливочных" Андрей завоевал 10 трофеев: 2 Лиги чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка страны.

Напомним, что разговоры о новом соглашении Лунина с "Реалом" ходили еще с весны. Тем не менее, футболист сомневался, стоит ли продлевать сотрудничество с мадридцами, где он будет вторым номером после Тибо Куртуа. В итоге, после долгих размышлений украинец все-таки решил принять предложение клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
13.09.2024 в 15:39
От добра , добра не ищут !!!Там ему хорошо и финансово и физически !!! Разве что за сборную не будет играть пока в запасе !!!
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
13.09.2024 в 15:39
От добра , добра не ищут !!!Там ему хорошо и финансово и физически !!! Разве что за сборную не будет играть пока в запасе !!!
sticker
Ответить
0
0

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