Официально. Лунин продлил контракт с Реалом

"Реал" объявил о продлении контракта с голкипером сборной Украины Андреем Луниным.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Лунин перешел в "Реал" из "Зари" в 2018 году. За это время в футболке "сливочных" Андрей завоевал 10 трофеев: 2 Лиги чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка страны.

Напомним, что разговоры о новом соглашении Лунина с "Реалом" ходили еще с весны. Тем не менее, футболист сомневался, стоит ли продлевать сотрудничество с мадридцами, где он будет вторым номером после Тибо Куртуа. В итоге, после долгих размышлений украинец все-таки решил принять предложение клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.