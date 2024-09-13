Лунин - о новом контракте с Реалом: Мечта все еще остается реальностью

Украиснкий голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал подписание нового контракта с королевским клубом.

"Мечта все еще остается реальностью.

Спасибо "Реалу" за то, что с первого дня я почувствовал себя как дома.

Спасибо за доверие, впереди много работы, вперед!", - написал Лунин в Инстаграм.