  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин - о новом контракте с Реалом: Мечта все еще остается реальностью
В тренде

Лунин - о новом контракте с Реалом: Мечта все еще остается реальностью

Наши за границей
Обновлено

Украинец все таки продлил контракт с мадридским клубом

Лунин - о новом контракте с Реалом: Мечта все еще остается реальностью

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украиснкий голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал подписание нового контракта с королевским клубом.

Читайте такжеОфициально. Лунин продлил контракт с Реалом

"Мечта все еще остается реальностью.

Спасибо "Реалу" за то, что с первого дня я почувствовал себя как дома.

Спасибо за доверие, впереди много работы, вперед!", - написал Лунин в Инстаграм.

Напомним, что новое соглашение рассчитано на 6 лет, то есть, до 30 июня 2030 года.

По теме
yellow-arrow
Официально. Лунин продлил контракт с Реалом
yellow-arrow
Коваленко отказался переезжать в Турцию - на него претендовали два клуба
yellow-arrow
Вингер сборной Украины U-19 не прошел просмотр в двух английских клубах
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.09.2024 в 16:51
Вітання! Розумно!Немає сенсу змінювати найкращий клуб світу, якщо тобі довіряють. А шанси грати прийдуть
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.09.2024 в 16:51
Вітання! Розумно!Немає сенсу змінювати найкращий клуб світу, якщо тобі довіряють. А шанси грати прийдуть
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости