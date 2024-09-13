Лунин - о новом контракте с Реалом: Мечта все еще остается реальностью
Украинец все таки продлил контракт с мадридским клубом
instagram.com/lunin_andrey
Украиснкий голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал подписание нового контракта с королевским клубом.
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"Мечта все еще остается реальностью.
Спасибо "Реалу" за то, что с первого дня я почувствовал себя как дома.
Спасибо за доверие, впереди много работы, вперед!", - написал Лунин в Инстаграм.
Напомним, что новое соглашение рассчитано на 6 лет, то есть, до 30 июня 2030 года.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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13.09.2024 в 16:51
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