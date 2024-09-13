Hala Madrid. Лунин после подписания нового контракта обратился к болельщикам Реала. ВИДЕО

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после подписания контракта с королевским клубом на испанском языке обратился к болельщикам команды.

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"Я очень счастлив продлить контракт с "Реалом" до 2030 года. Как и всегда, я благодарен вам за поддержку. Hala Madrid", – сказал Лунин.

Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано на 6 лет, то есть, до 30 июня 2030 года.