Hala Madrid. Лунин после подписания нового контракта обратился к болельщикам Реала. ВИДЕО
Это все-таки свершилось
фото из соцсетей
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после подписания контракта с королевским клубом на испанском языке обратился к болельщикам команды.
Читайте такжеОфициально. Лунин продлил контракт с Реалом
"Я очень счастлив продлить контракт с "Реалом" до 2030 года. Как и всегда, я благодарен вам за поддержку. Hala Madrid", – сказал Лунин.
Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано на 6 лет, то есть, до 30 июня 2030 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Луческу прооперируют в Киеве
- Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Дебют Герреро откладывается, Довбик уже тренируется, а Челси может подписать еще одного украинца. Главные новости за 12 сентября
- Бенфика огласила сумму, которую заплатила Шахтеру за Трубина
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн