Анастасия Лунина: Спасибо Реалу, что мы чувствуем себя как дома

Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия прокомментировала подписание ее мужем нового контракта с мадридским клубом.

"2030. Я очень тобой горжусь. Ты двигаешься к своей цели. Мы всегда рядом и тебя поддержим.

Спасибо "Реалу", что мы чувствуем себя как дома и всем фанатам за поддержку", – написала Лунина в своем Инстаграме.