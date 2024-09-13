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Анастасия Лунина: Спасибо Реалу, что мы чувствуем себя как дома

Наши за границей
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Андрей подписал новый контракт с королевским клубом

Анастасия Лунина: Спасибо Реалу, что мы чувствуем себя как дома

фото из соцсетей

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Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия прокомментировала подписание ее мужем нового контракта с мадридским клубом.

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"2030. Я очень тобой горжусь. Ты двигаешься к своей цели. Мы всегда рядом и тебя поддержим.

Спасибо "Реалу", что мы чувствуем себя как дома и всем фанатам за поддержку", – написала Лунина в своем Инстаграме.

Напомним, что новое соглашение кипера с клубом рассчитано на 6 лет, то есть, до 30 июня 2030 года.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анастасия Лунина
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1 голосов
Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2024 в 20:27
а вот и глава семейства пожаловала)))))))
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Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2024 в 20:27
а вот и глава семейства пожаловала)))))))
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0
0
avatar
Вarcelinius
13.09.2024 в 19:54
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.09.2024 в 20:02
...онаністи не розуміють одружних.. сміються завжди....
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1
2
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Сampeón
13.09.2024 в 20:30
у нього віртуальна дружина - Алєкса. чи сам він його дружина як воно в цих п#д#ків хрін зрозумієш
 
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