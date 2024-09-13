Анастасия Лунина: Спасибо Реалу, что мы чувствуем себя как дома
Андрей подписал новый контракт с королевским клубом
фото из соцсетей
Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия прокомментировала подписание ее мужем нового контракта с мадридским клубом.
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"2030. Я очень тобой горжусь. Ты двигаешься к своей цели. Мы всегда рядом и тебя поддержим.
Спасибо "Реалу", что мы чувствуем себя как дома и всем фанатам за поддержку", – написала Лунина в своем Инстаграме.
Напомним, что новое соглашение кипера с клубом рассчитано на 6 лет, то есть, до 30 июня 2030 года.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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13.09.2024 в 20:27
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