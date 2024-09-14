Филиппов: У Довбика все получится в Роме - адаптация занимает время
К тому же Италия отличается от Испании
Фото: asroma.com
Нападающий "
"Артем – уже опытный нападающий, поэтому у него все получится. Понятно, что первые туры нового сезона "Рома" сыграла не так, как того хотят украинские и итальянские фанаты. И сами футболисты "Ромы" понимают, что у них сильный состав.
Но нужно понимать, что Серия А – это другой чемпионат. Италия отличается от Испании. Примера – это более открытая лига. Там более креативные игроки. В Италии больше преобладает тактический футбол, так что ничего страшного.
Адаптация занимает время. Артем хорошо себя проявил, он полон сил и уверенности. У него все получится", – сказал Филиппов.
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