Филиппов: У Довбика все получится в Роме - адаптация занимает время

Нападающий " Александрии " Александр Филиппов высказался о неудачном старте Артема Довбика в "Роме", которому пока что не удалось забить за новую команду.

"Артем – уже опытный нападающий, поэтому у него все получится. Понятно, что первые туры нового сезона "Рома" сыграла не так, как того хотят украинские и итальянские фанаты. И сами футболисты "Ромы" понимают, что у них сильный состав.

Но нужно понимать, что Серия А – это другой чемпионат. Италия отличается от Испании. Примера – это более открытая лига. Там более креативные игроки. В Италии больше преобладает тактический футбол, так что ничего страшного.

Адаптация занимает время. Артем хорошо себя проявил, он полон сил и уверенности. У него все получится", – сказал Филиппов.