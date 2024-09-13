Арсенал пока что не планирует предлагать Зинченко новый контракт
Возможно, клуб попробует продать украинца
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Лондонский "
Зинченко, 27 лет, и он находится в том возрасте и в таком сроке контракта, в котором лондонским клубом принимается решение по новому соглашению с игроком, которого "канониры" хотят удержать.
Обычно клуб не хочет, чтобы игроки в возрасте двадцати с лишним лет опускались ниже двух лет по оставшемуся сроку контракта, но в случае с украинцем, предложение от "Арсенала" не поступало и вряд ли поступит в ближайшее время.
Таким образом, в контексте Зинченко, источник предполагает, что в ближайшие трансферные окна клуб будет готов избавиться от игроков, у которых истекает срок контрактов, чтобы не потерять футболиста бесплатно.
Напомним, что на старте нового сезона АПЛ Александр дважды появился на поле и провел в совокупности 80 минут. Матч против "Астон Виллы" Зинченко смотрел со скамейки запасных. На его счету 70 встреч в составе лондонского коллектива.
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