Арсенал пока что не планирует предлагать Зинченко новый контракт

Лондонский " Арсенал " на данный момент не планирует предлагать новый контракт украинскому защитнику Александру Зинченко, сообщает Football London.

Зинченко, 27 лет, и он находится в том возрасте и в таком сроке контракта, в котором лондонским клубом принимается решение по новому соглашению с игроком, которого "канониры" хотят удержать.

Обычно клуб не хочет, чтобы игроки в возрасте двадцати с лишним лет опускались ниже двух лет по оставшемуся сроку контракта, но в случае с украинцем, предложение от "Арсенала" не поступало и вряд ли поступит в ближайшее время.

Таким образом, в контексте Зинченко, источник предполагает, что в ближайшие трансферные окна клуб будет готов избавиться от игроков, у которых истекает срок контрактов, чтобы не потерять футболиста бесплатно.

Напомним, что на старте нового сезона АПЛ Александр дважды появился на поле и провел в совокупности 80 минут. Матч против "Астон Виллы" Зинченко смотрел со скамейки запасных. На его счету 70 встреч в составе лондонского коллектива.