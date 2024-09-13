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Арсенал пока что не планирует предлагать Зинченко новый контракт

Наши за границей

Возможно, клуб попробует продать украинца

Арсенал пока что не планирует предлагать Зинченко новый контракт

фото из свободных источников

Новина українською

Лондонский "Арсенал" на данный момент не планирует предлагать новый контракт украинскому защитнику Александру Зинченко, сообщает Football London.

Зинченко, 27 лет, и он находится в том возрасте и в таком сроке контракта, в котором лондонским клубом принимается решение по новому соглашению с игроком, которого "канониры" хотят удержать.

Обычно клуб не хочет, чтобы игроки в возрасте двадцати с лишним лет опускались ниже двух лет по оставшемуся сроку контракта, но в случае с украинцем, предложение от "Арсенала" не поступало и вряд ли поступит в ближайшее время.

Таким образом, в контексте Зинченко, источник предполагает, что в ближайшие трансферные окна клуб будет готов избавиться от игроков, у которых истекает срок контрактов, чтобы не потерять футболиста бесплатно.

Напомним, что на старте нового сезона АПЛ Александр дважды появился на поле и провел в совокупности 80 минут. Матч против "Астон Виллы" Зинченко смотрел со скамейки запасных. На его счету 70 встреч в составе лондонского коллектива.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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