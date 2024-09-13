"Он похож на Холанда", - Балотелли верит в Довбика в Роме
Лестное сравнение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли считает, что у украинского форварда Артема Довбика все получится в "Роме".
"Довбик по типу похож на Холанда тем, как и с какой жестокостью он атакует.
У него такой стиль – у него не очень хорошая координация, но видно, что он сильный и умеет забивать голы в штрафной. Думаю, он достигнет двузначных цифр забитых голов", – сказал Балотелли.
Напомним, "Рома" подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за "волков" 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь – Александрия 0:0. Шищенко в дебютном матче останавливает лидера
- Официально. Лунин продлил контракт с Реалом
- Динамо раскрыло детали перехода Диалло в израильский клуб
- Бенфика огласила сумму, которую заплатила Шахтеру за Трубина
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн