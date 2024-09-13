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"Он похож на Холанда", - Балотелли верит в Довбика в Роме

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"Он похож на Холанда", - Балотелли верит в Довбика в Роме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли считает, что у украинского форварда Артема Довбика все получится в "Роме".

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"Довбик по типу похож на Холанда тем, как и с какой жестокостью он атакует.

У него такой стиль – у него не очень хорошая координация, но видно, что он сильный и умеет забивать голы в штрафной. Думаю, он достигнет двузначных цифр забитых голов", – сказал Балотелли.

Напомним, "Рома" подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за "волков" 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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Марио Балотелли Артем Довбик Рома Эрлинг Холанд
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Источник:
AS Roma Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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