"Он похож на Холанда", - Балотелли верит в Довбика в Роме

Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли считает, что у украинского форварда Артема Довбика все получится в "Роме".

"Довбик по типу похож на Холанда тем, как и с какой жестокостью он атакует.

У него такой стиль – у него не очень хорошая координация, но видно, что он сильный и умеет забивать голы в штрафной. Думаю, он достигнет двузначных цифр забитых голов", – сказал Балотелли.

Напомним, "Рома" подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за "волков" 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.