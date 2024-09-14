Экс-кипер Италии: Довбик не настолько чисто играет в техническом плане, как Джеко

Бывший голкипер национальной сборной Италии Эмилиано Вивиано высказался о новичке римской "Ромы". Он считает, что сейчас на Довбика не стоит слишком сильно давить и обвинять в отсутствии голов.

"Если посмотреть первые три матча этого сезона, то он (Довбик) не настолько чисто играет в техническом плане, как Джеко, но он очень крепкий и хорошо играет в воздухе".

“По-моему, это хороший игрок. Я много говорил о нем с Даниэле и думаю, что благодаря своим характеристикам он может добиться успеха. Довбику еще предстоит пройти долгий путь”, – сказал Вивиано.

После трех туров "Рома" имеет в активе два очка. Завтра в 16:00 "волки" на выезде сыграют против "Дженоа" в 16:00.